إضراب عام في السودان.. والمجلس العسكري يؤكد أن باب التفاوض لن يقفل

الخرطوم - (د ب أ):

بدأ في السودان، اليوم الثلاثاء، إضراب عام دعت له قوى من المعارضة، للضغط على المجلس العسكري الانتقالي بعد تعثر المفاوضات بين الجانبين.

وتؤكد مصادر من المعارضة أن الإضراب، المقرر أن يستمر حتى يوم غد، "بدأ في جميع مؤسسات القطاع الحكومي والخاص".

وكتب "تجمع المهنيين"، وهو أحد مكونات قوى "الحرية والتغيير" التي تقود الحراك الشعبي في السودان، على حسابه على موقع تويتر: "سنمضي معًا لخيار الإضراب كضرورة حتمية لإنجاز أهداف الثورة، دفعتنا إليها مقتضيات المرحلة وتعنت المجلس (العسكري) ونأمل صادقين أن يوقف المجلس تجاربه في اختبار...