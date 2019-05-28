مقتل ثلاثة أشخاص بتفجير ومداهمة في سوق جنوب تايلاند

قتل مدنيان في تايلاند، في انفجار قنبلة في سوق جنوب البلاد، "انتقاماً" لمقتل زعيم انفصالي إسلامي في مداهمة صباح اليوم نفسه، حسبما أعلن الجيش الثلاثاء. وتم تفجير القنبلة التي كانت موضوعة على دراجة نارية عن بعد عبر نظام لاسلكي في ساعة الذروة في سوق مدينة فطاني جنوب تايلاند.
ووجه المتحدّث باسم الجيش في أقصى جنوب تايلاند الكولونيل ثاناوي سواناتهات، أصابع الاتهام في الهجوم إلى المتمردين الذين يريدون "الانتقام" من مداهمة للجيش جرت صباحاً واستهدفت زعيماً للمتمردين في إقليم يالا المجاور.
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