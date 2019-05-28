اللجنة الدولية لحقوق الإنسان تنبّه من التمادي في صراعات المنطقة

بحثت الهيئة التنفيذية الاستشارية في ​اللجنة الدولية لحقوق الانسان​ قضايا محلية واقليمية وما وصلت إليه بعض القرارات في المنطقة والتي تتعلق بالصراع القائم بين أميركا وإيران وما قد تؤل إليه الأوضاع ومدى إنعكاساتها على الوضع الإنساني والحقوقي، منبهة من التمادي في صراعات المنطقة.

وتطرقت الهيئة في اجتماعها الذي حضره مفوّض اللجنة في الشرق الاوسط السفير ​هيثم ابو سعيد​ إلى بعض القضايا الحقوقية في ​لبنان​ وما يحصل من إنتهاكات خصوصا ​ترسيم الحدود​ البحرية مع ​إسرائيل​ وما تحاول ان تحققه من خلال زيارة الموفد الاميركي ​دايفيد ساترفيلد​ في المفاوضات المقترحة بشكل مباشر والذي قد تستفيد منهم ​اسرائيل​ في الحد الأدنى، بالإضافة إلى خلق بلبلة سياسية تأمل منه توتير الأجواء السياسية الداخلية في لبنان.