الدفاع التركية: بدء عملية عسكرية تستهدف مخابئ المسلحين بهارقوق شمالي العراق

أعلنت وزراة الدفاع التركية عن "بدء عملية عسكرية تستهدف مخابئ المسلحين في منطقة هارقوق شمالي ​العراق​"، مشيرةً إلى أن "العملية العسكرية التي تدعمها طائرات مروحية من طراز أتاك ومقاتلات إضافة إلى المدفعية وقوات الكوماندوز تستهدف تدمير الكهوف و​القضاء​ على الإرهابيين".

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