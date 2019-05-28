هانت: نتائج الانتخابات الأخيرة أظهرت أسوأ نتيجة لحزب المحافظين منذ1832

اعتبر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أن "نتائج الانتخابات الأخيرة أظهرت أسوأ نتيجة لحزب المحافظين منذ عام 1832"، مشيراً إلى أن "نتيجة الانتخابات تعني أننا إذا حاولنا إجراء انتخابات قبل التوصل لاتفاق بشأن "البريكست" فسيتم سحق المحافظين"، مضيفاً: "الانتخابات المبكرة ستعني وصول ماركسي إلى رئاسة الوزراء وتشكل خطراً على المملكة المتحدة نفسها".
وكانت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي قد أعلنت يوم الجمعة الفائت استقالتها من منصبها في رئاسة الحكومة ورئاسة حزب المحافظين، مشيرة الى انها "ستبقى في مهامها حتى 7 حزيران".
واشارت ماي الى ان "السباق على رئاسة حزب المحافظين سيبدأ الاسبوع المقبل وسيكون على خلفي ان يقدم تنازلات ويبحث عن التوافق في البرلمان بشأن اي اتفاق مع الاتحاد الاوروبي"، مشددة على "أنني كنت على صواب في موضوع بريكست".
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