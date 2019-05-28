هانت: نتائج الانتخابات الأخيرة أظهرت أسوأ نتيجة لحزب المحافظين منذ1832

اعتبر وزير الخارجية البريطاني ​جيريمي هانت​ أن "نتائج ​الانتخابات​ الأخيرة أظهرت أسوأ نتيجة ل​حزب المحافظين​ منذ عام 1832"، مشيراً إلى أن "نتيجة الانتخابات تعني أننا إذا حاولنا إجراء انتخابات قبل التوصل لاتفاق بشأن "ال​بريكست​" فسيتم سحق المحافظين"، مضيفاً: "الانتخابات المبكرة ستعني وصول ماركسي إلى رئاسة الوزراء وتشكل خطراً على ​المملكة المتحدة​ نفسها".

وكانت ​رئيسة وزراء بريطانيا​ ​تيريزا ماي​ قد أعلنت يوم الجمعة الفائت استقالتها من منصبها في ​رئاسة الحكومة​ ورئاسة حزب المحافظين، مشيرة الى انها "ستبقى في مهامها حتى 7 حزيران".

واشارت ماي الى ان "السباق على رئاسة حزب المحافظين سيبدأ الاسبوع المقبل وسيكون على خلفي ان يقدم تنازلات ويبحث عن التوافق في البرلمان بشأن اي اتفاق مع ​الاتحاد الاوروبي​"، مشددة على "أنني كنت على صواب في موضوع بريكست".