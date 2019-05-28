شعبة المعلومات توقف 34 شخصا سوريا بينهم 16 طفلا لدخول لبنان خلسة

صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بيانا أشارت فيه الى ان نتيجةً للمتابعة والرصد، وفي إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بتاريخ 27/05/2019 من توقيف 34 شخصاً من التابعية السورية من بينهم 16 طفلا، وذلك في محلة الصويري البقاعية، بجرم دخول الأراضي اللبنانية خلسة. كما تمّ توقيف الشخص الذي يقوم بتهريبهم، ويدعى:
- ب. ض. (مواليد عام 1999، سوري) بجرم تهريب أشخاص.
,سلّموا الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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