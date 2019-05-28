شعبة المعلومات توقف 34 شخصا سوريا بينهم 16 طفلا لدخول لبنان خلسة

صـدر عن المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة بيانا أشارت فيه الى ان نتيجةً للمتابعة والرصد، وفي إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص من ​سوريا​ إلى ​لبنان​، تمكنت ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي، بتاريخ 27/05/2019 من توقيف 34 شخصاً من التابعية السورية من بينهم 16 طفلا، وذلك في محلة ​الصويري​ البقاعية، بجرم دخول الأراضي اللبنانية خلسة. كما تمّ توقيف الشخص الذي يقوم بتهريبهم، ويدعى:

- ب. ض. (مواليد عام 1999، سوري) بجرم تهريب أشخاص.

,سلّموا الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص.