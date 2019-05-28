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شعبة المعلومات توقف 34 شخصا سوريا بينهم 16 طفلا لدخول لبنان خلسة

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صـدر عن المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة بيانا أشارت فيه الى ان نتيجةً للمتابعة والرصد، وفي إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص من ​سوريا​ إلى ​لبنان​، تمكنت ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي، بتاريخ 27/05/2019 من توقيف 34 شخصاً من التابعية السورية من بينهم 16 طفلا، وذلك في محلة ​الصويري​ البقاعية، بجرم دخول الأراضي اللبنانية خلسة. كما تمّ توقيف الشخص الذي يقوم بتهريبهم، ويدعى:

- ب. ض. (مواليد عام 1999، سوري) بجرم تهريب أشخاص.

,سلّموا الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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