حاصباني: الموازنة تحتوي على عوامل إيجابية ولكن تبقى العبرة في تنفيذها

اعتبر نائب رئيس ​الحكومة​ ​غسان حاصباني​ في حديث إذاعي ان ​الموازنة​ تحتوي على عوامل إيجابية ولكن تبقى العبرة في تنفيذها وخصوصاً لناحية تحصيل الواردات والعائدات الملحوظة واضاف: الموازنة لا ترقى الى ما كنا نتطلع اليه من اصلاحات شاملة واجراءات اساسية وكبرى، وابدينا كفريق سياسي تخفظاً واضحاً مع التشديد على اهمية احالتها الى ​المجلس النيابي​.

وعن استثناء مصرف ​لبنان​ من التخفيضات، اشار حاصباني الى ان ​المصرف المركزي​ حالة خاصة لكونه مؤسسة مستقلة، وأي إشارات بعدم إستقلاليته قد تؤدي الى إعادة النظر بتصنيفات المؤسسات المالية الدولية للبنان.