حاصباني: الموازنة تحتوي على عوامل إيجابية ولكن تبقى العبرة في تنفيذها

اعتبر نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني في حديث إذاعي ان الموازنة تحتوي على عوامل إيجابية ولكن تبقى العبرة في تنفيذها وخصوصاً لناحية تحصيل الواردات والعائدات الملحوظة واضاف: الموازنة لا ترقى الى ما كنا نتطلع اليه من اصلاحات شاملة واجراءات اساسية وكبرى، وابدينا كفريق سياسي تخفظاً واضحاً مع التشديد على اهمية احالتها الى المجلس النيابي.
وعن استثناء مصرف لبنان من التخفيضات، اشار حاصباني الى ان المصرف المركزي حالة خاصة لكونه مؤسسة مستقلة، وأي إشارات بعدم إستقلاليته قد تؤدي الى إعادة النظر بتصنيفات المؤسسات المالية الدولية للبنان.
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