اعتصام لمتطوعي الدفاع المدني ببعلبك احتجاجا على عدم تثبيتهم رغم إقرار 3 مراسيم

نفذ متطوعون ​الدفاع المدني​ في محافظة ​بعلبك الهرمل​ اعتصاما عند المدخل الجنوبي ل​مدينة بعلبك​ دوار دورس احتجاجا على عدم تثبيتهم رغم إقرار ثلاثة مراسيم. وأكد عمر صلح باسم المعتصمين أن "التثبيت ليس منة من أحد وهناك مراسيم صدرت بتثبيتنا ولم نقل من المسؤولين سوى الوعود الكاذبة والآذان الصماء رغم قيامنا بمهمات خطيرة وصعبة وفي سبيل ذلك قدمنا الشهداء ومن المفاجيء انه تم توظيف أكثر من ثلاثين ألف موظف في ألدوائر الرسمية وحيال ذلك نعلن وبكل صراحة توقفنا عن العمل والقيام بالمهمات الملقاة على عاتقنا من اطفاء للحرائق وعمليات الإنقاذ والاسعاف كما ندعو جميع متطوعي الدفاع المدني بكافة المحافظات على كامل الأراضي اللبنانية التوقف والانقطاع عن العمل والمهمات آسفين من شعبنا واهلنا الكرام معتذرين سلفا منهم أشد الاعتذار وذلك على مبدأ للضرورة أحكام".

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