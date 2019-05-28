جميل السيد: هي موازنة من كل وادي عصا

أشار النائب ​جميل السيد​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "​الحكومة​ أنجزت ​الموازنة​ أمس وَرَمَتْ كرة النار إلى المجلس النيابي! كل ما يهم الحكومة منها ليس الإصلاح ولا بطّيخ، فقط أن تستخرج رقماً تقول به للخارج أننا خفّضنا ​العجز المالي​ وهاتوا الديون لنعيش عليها! هي موازنة من كل وادي عصا! تخيّل طبخة من سمك ولبن وعسل وتمر هندي وبصل! وصحتين".

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