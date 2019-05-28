النشرة: مجهولون أقدموا على سرقة سيارة في حي الحلالة بمدينة جزين

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ بأن "مجهولين أقدموا على ​سرقة سيارة​ من نوع "كيا" بيضاء اللون لصاحبتها ر.ص.ا من امام منزلها في ​مدينة جزين​ حي الحلالة وتولى مخفر جزين التحقيق".

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