مذكرة باقفال الادارات العامة باليومين الأول والثاني من عيد الفطر

أصدر رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ مذكرة إدارية قضت باقفال كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة ​عيد الفطر​ السعيد في اليومين الأول والثاني من أيام عيد الفطر السعيد (1و2 شوال) من العام 1440هـ.وذلك استناداً للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/ 2005 وتعديلاته، القاضي بتعيين الاعياد والمناسبات الرسمية.

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