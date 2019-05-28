القصيفي: نعاني من مشكلات عديدة فالصحافة الورقية مهددة وكذلك قطاع الإعلام عامة

لفت نقيب المحريين ​جوزيف القصيفي​ خلال لقائه رئيس حزب "القزات اللبنانية" ​سمير جعجع​ على رأس وفد من مجلس النقابة إلى أن "زيارتنا هي في إطار جولاتنا على القيادات السياسيّة للبحث في المواضيع الوطنيّة والمهنيّة ، فالوقت دقيق وحساس وقد آن الأوان لترشيد الخطاب السياسي بروح من الإنفتاح والمحبّة ، ومن واجب القيادات الوطنيّة وفي طليعتها ​القوات اللبنانية​ أن تكون دائما على تواصل للتوافق على خطوات لإنقاذ لبنان".

وأشار إلى "اننا نعاني من مشكلات عديدة، ف​الصحافة​ الورقيّة مهدّدة ،وكذلك قطاع الإعلام عامة ،وقد تقدّمنا بمقترحات نرجو دعمكم لإقرارها وإيجاد الوسائل اللازمة لمنع ​البطالة​ في هذا القطاع، وعودة من هجّروا الى المهنة. كما نطلب من القيادات السياسيّة التي رفعت دعاوى بحق الصحافيين، سحب هذه الدعاوى ، وذلك لخلق جو جديد بين ال​سياسة​ والصحافة ،ونشكر سلفا كل من يتجاوب مع هذا المطلب".

وأوضح القصيفي أن "المبلغ الذي تقدّمه الدولة للنقابة سنويا هو 400 مليون ليرة وهو يذهب إعانات للصحافيين فضلا عن مصاريف النقابة ،وهو ليس بالمبلغ الذي يستحق التقليص، بينما تذهب المليارات الى جمعيات تعرفونها، لذلك نتمنى أن تسهم كتلة القوات في الحفاظ على هذا المبلغ".