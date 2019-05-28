قتلى وجرحى في عملية طعن بسكين في طوكيو

دبي - بواسطة محمد فارس © أ ف ب رجال شرطة في المكان الذي قام فيه شخص بطعن واقفين في محطة حافلات في كاوازاكي، 28 مايو/أيار 2019

جرح 16 شخصا أغلبهم من الأطفال وقتل شخصان في عملية طعن بسكين في مدينة كاوازاكي الواقعة قرب العاصمة اليابانية طوكيو كما انتحر مرتكب الهجوم بطعن نفسه. وذكر شاهد عيان أن المهاجم طعن ضحاياه حين كانوا واقفين في محطة الحافلات ويعتبر هذا الهجوم نادرا في اليابان الذي تتدنى فيه نسب الجريمة.

قتلت طفلة وأصيب 17 شخصا آخرين بجروح، غالبيتهم أطفال، طعنا بسكين في هجوم شنه صباح الثلاثاء قرب العاصمة اليابانية طوكيو رجل ما لبث أن انتحر بطعن نفسه، كما أفادت وسائل الإعلام المحلية.

وقالت وكالة جيجي للأنباء وشبكة التلفزيون العمومية "أن أتش كي" إن عملية الطعن التي وقعت في كاوازاكي، الضاحية الجنوبية للعاصمة، أسفرت عن قتيلين هما طفلة ومنفذ الهجوم. وبحسب أحد شهود العيان فإن المهاجم طعن ضحاياه، بينما كانوا واقفين في محطة للحافلات.

وعملية الطعن التي وقعت في كاواساكي، الضاحية الجنوبية للعاصمة، تعتبر هجوما نادرا من نوعه في اليابان التي تسجل واحدة من أدنى معدلات الجرائم العنيفة بين الدول المتقدمة. ولم ترد تفاصيل فورية حول دوافع المهاجم.

وقال كيوشي ماتسودا، نائب مدير مستشفى نيبون للصحافيين إن التلميذة والرجل البالغ من العمر 39 عاما توفيا متأثرين بجروحهما.

وذكرت وسائل الاعلام المحلية إن المهاجم المفترض، وهو رجل يبلغ من العمر 50 عاما، توفي متأثرا بجروحه بعد أن طعن نفسه. وقالت أجهزة الطوارئ إن 16 شخصا آخرين أصيبوا بجروح في الهجوم.

وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في تصريحات تلفزيونية "إنها حادثة مروعة. أشعر بغضب عارم".

وقدم آبي "التعازي الخالصة للضحايا والأمل بالشفاء العاجل للجرحى".

وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق أن الهجوم أوقع 19 جريحا بينهم طفلة ورجل "لا يظهران أي مؤشرات حيوية"، وهي عبارة رائجة في اليابان تعني أن الشخص ميت لكن وفاته لم يؤكدها بعد مرجع طبي مسؤول.

الأمريكيون "يقفون مع شعب اليابان"

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وهذا الهجوم النادر جدا في بلد معروف بتدني معدل الجريمة فيه، تزامن مع زيارة يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اليابان، والذي قال في معرض تعليقه على الهجوم إن الأمريكيين "يقفون مع شعب اليابان" بعد عملية الطعن الجماعي هذه.

وأضاف أثناء زيارته سفينة عسكرية يابانية أنه يقدم "الصلوات والتعاطف لضحايا عملية الطعن"، مؤكدا أن "الأمريكيين جميعا يقفون مع شعب اليابان ويحزنون على الضحايا وعائلاتهم".

ووقع الهجوم في زحمة الصباح أثناء توجه الموظفين إلى أعمالهم والتلامذة إلى مدارسهم. وقال المتحدث باسم فرق الإطفاء يوجي سيكيزاوا إن القسم الأكبر من الجرحى الـ17 هم أطفال.

وكان متحدث آخر باسم الدائرة نفسها قال لوكالة الأنباء الفرنسية في وقت سابق إن "رجلا طعنهم بسكين"، مضيفا "لقد تلقينا نداء استغاثة في الساعة 07,44 صباحا يفيد بأن أربعة تلامذة في المرحلة الابتدائية تم طعنهم بسكين".

وأظهرت لقطات بثتها قنوات التلفزيون المحلية عددا من سيارات الشرطة والإسعاف والإطفاء في مكان الهجوم، في حين نصبت الطواقم الطبية خيما في المكان لمعاجلة الجرحى.

وقال شاهد العيان هذا لشبكة "إن إتش كي" التي لم تذكر اسمه "سمعت أصوات الكثير من سيارات الإسعاف، ورأيت رجلا يرقد بالقرب من موقف للحافلات وهو ينزف". وأضاف "هناك محطة حافلات أخرى بالقرب من المدرسة الابتدائية وقد رأيت أيضا تلامذة صفوف ابتدائية ممددين على الأرض... هذا حي هادئ وإنه لأمر مخيف أن نرى هذا النوع من الأشياء يحدث هنا".

واليابان لديها أحد أدنى معدلات الجريمة في العالم المتقدم، كما أن الهجمات الجماعية نادرة للغاية في الأرخبيل.

فرانس24/ أ ف ب