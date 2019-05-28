تعرف على أبرز 9 معلومات فى تعديلات قانون البناء الموحد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بسرعة مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، وذلك قبيل البدء فى تنفيذ قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون، وفيما يلى نرصد أبرز هذه التعديلات التى من شأنها تذليل العقبات امام المواطنين فى استخراج تراخيص البناء: 1- التعديلات مقدمة من الحكومة. 2- عالجت القصور الموجود فى القانون الحالى. 3- تضمنت تفعيل دور اتحاد الشاغلين. 4- وفقا للتعديلات شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين. Advertisements 5- نصت صراحة على إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة. 6- منعت تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات فى حال مخالفة ذلك. 7- نصت صراحة على زيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التى استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مهندس او مكتب هندسى. 8- منحت وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المبانى خارج الحيز العمرانى. 9- شهر هو المدة اللازمة لإخطار المحافظ او رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل التنفيذ حتى تتمكن المحافظة من الرجوع للجهة الإدارية والوقوف على أسباب عدم إصدار التراخيص فى المدة المقررة ومعاقبة المسئول عن هذا التقصير.

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