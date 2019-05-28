شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: لابد من رفع التوعية لدى المواطنين لمواجهة أكاذيب الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن جماعة الإخوان الإرهابية سعت طوال الفترة الماضية على ترويج أكاذيبها من خلال الشائعات التى تروج عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ومن خلال قنواتهم ومواقعهم التى تبث من تركيا وقطر، فالجماعة استخدمت كل هذه الأساليب من أجل التأثير على الرأى العام، ومحاولة تفكيك الثقة بين المواطنين والدولة.

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن مجلس النواب سيسعى من خلال وجود تشريعات قوية لمواجهة أكاذيب السوشيال ميديا خلال الفترة الحالية، وصد كل ما تروجه الإخوان ويتم تدواله.

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وتابع "كدوانى"، أن هناك دورا كبيرا على منظمات المجتمع المدنى، ورجال الدين على زيادة وعى المواطنين لمواجهة أكاذيب الإخوان التى تروجها بعدة طرق مختلفة .