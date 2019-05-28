مؤشر البورصة الرئيسي يصعد في بداية التعاملات ويتجاوز مستوى 14 ألف نقطة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.46% مع بداية تعاملات اليوم متجاوزا متسوى 14 ألف نقطة.
كما صعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.15%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.22%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة هبط أمس بنسبة 0.15%.
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