على مساحة 200 ألف فدان.. تفاصيل المرحلة الأولى من مبادرة زراعة النخيل بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد- محمد الباريسي:

تستكمل محافظة الوادي الجديد إجراءات تخصيص مساحات من الأراضي على مستوى المراكز التابعة لها من أجل تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزراعة 2 مليون نخلة على مستوى المحافظة، حيث تم تخصيص 200 ألف فدان جرى توزيعها على المراكز، وتم تخصيص مساحات منها لصالح عدد من المستثمرين للبدء فى التنفيذ بمزايا وتسهيلات غير مسبوقة.

أكد كمال إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، تخصيص 70 ألف فدان بزمام المركز وتم الانتهاء من الرفع المساحي للأراضي المخصصة لتنفيذ المبادرة، في مناطق: "قرية القلمون- قرية غرب الموهوب- طريق المطار بمدينة موط"، مؤكدًا تسليم مساحة 20 ألف فدان لأحد المستثمرين على طريق المطار وقرية القلمون، وجارٍ تسليم 50 ألف فدان أخرى لأحد المستثمرين لاستزراع وزراعة أشجار النخيل، عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، الانتهاء من أعمال الرفع المساحي لمشروع واحة التمور بمركز باريس، لزراعة 20 مليون نخلة على مساحة 87 ألف فدان، ويضم في مرحلته الأولى، زراعة 10 آلاف فدان نخيل، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وصندوق تحيا مصر ودولة الإمارات.

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وأضاف المرسي أنه جرى تخصيص 20 ألف فدان في قرية الكويت جنوب مركز الخارجة، و20 ألف فدان جنوب القرية الثانية بدرب الأربعين، جنوب مركز باريس، لبدء تنفيذ المبادرة وزراعتها بأشجار النخيل.

وقال عادل عباس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، إنه جرى تخصيص أرض بمساحة 11 ألف فدان شمال مدينة بلاط بطريق تنيدة منفلوط، كمناطق خاصة لزراعة النخيل وتم طرحها أمام المستثمرين.

كما أعلن اللواء محمد الفحام، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة، تخصيص أرض بمساحة 15 ألف فدان بزمام المركز والقرى التابعة، له لصالح مشروع مبادرة النخيل، حيث تم تخصيص 10 آلاف فدان بزمام شمال قري الكفاح، لطرحها أمام كبار المستثمرين، ومساحة 5 آلاف فدان لصغار المستثمرين كمناطق خاصة لزراعة النخيل فقط.​