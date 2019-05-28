متابعة / فرنسا: إعتقال طالبٍ جزائري على خلفيّة إنفجارٍ وسط ليون

وكالات- عقب إنفجار أدى إلى إصابة عدة أشخاص في مدينة ليون الفرنسية، ألقت السلطات الفرنسية القبض على إثنين من المشتبه بهما.
وأعلن الادعاء العام الفرنسي اليوم، الاثنين 27 ماي 2019، أنه تم القبض على الجاني المشتبه به (24 عاما) صباح اليوم في مدينة ليون.
ومن جانبه، ذكر عمدة ليون، جيرار كولومب، إنه تم القبض على مشتبه به ثان. وأكد الادعاء العام هذه البيانات. كما أكد وزير الداخلية كريستوف كاستانير اعتقال المشتبه به عبر تويتر لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل عنه أو عن المكان الذي اعتقل فيه.
وذكرت محطة "فرانس إنفو" أن المشتبه به طالب منحدر من الجزائر، وتم تفتيش منزله. ولم يدل الادعاء العام ببيانات عن هوية الجاني المشتبه به حتى الآن
وأدى الانفجار، الذي وقع مساء يوم الجمعة الماضي في المدينة الواقعة جنوبي فرنسا، إلى إصابة 13 شخصا. وتولى الادعاء العام المختص بمكافحة الإرهاب التحقيق في الواقعة. وبمساعدة كاميرات المراقبة تمكن المحققون من تتبع جزء من الطريق الذي سلكه المشتبه به، حسبما أعلن المدعي العام ريمي هيتز.
وبحسب البيانات، وضع المشتبه به كيسا بلاستيكيا أمام مخبز في وسط المدينة ثم ركب دراجته وعاد من نفس الطريق الذي أتى منه.
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