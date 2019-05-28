"التحالف العربي" يُلوّح بتغيير وتيرة العمليات العسكرية لتحييد خطر ميليشيات الحوثي

لوّح "التحالف العربي" بتغيير وتيرة العمليات العسكرية لتحييد خطر ميليشيات الحوثي، مؤكداً أن ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، تواصل تهديد الملاحة في مضيق باب المندب، محملاً النظام الإيراني الذي يدعم الحوثي بالصواريخ البالستية والطائرات من دون طيار، مسؤولية إطالة أمد الأزمة في اليمن.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن ميليشيات الحوثي الانقلابية تستمر في إطلاق الصواريخ على الأراضي السعودية، لافتاً إلى أن إيران تواصل تزويد ميليشياتها في المنطقة بالصواريخ الباليستية وطائرات من دون طيار، ولدينا أدلة على ذلك، مؤكداً أن "ميليشيات الحوثي تنفذ أوامر الحرس الثوري الإيراني".

وأشار إلى أن "التحالف العربي" يتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد القدرات الصاروخية لميليشيات الحوثي، التي تواصل تهديد الملاحة البحرية في باب المندب، مؤكداً أن التحالف أحبط أكثر من 35 عملاً إرهابياً لميليشيات الحوثي في مضيق باب المندب".

وشدد على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً لوقف تهريب الصواريخ لميليشيات الحوثي، مؤكداً أن التحالف لن يسمح لهذه الميليشيات الانقلابية بمواصلة استهداف المناطق السكنية بالصواريخ".