كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أكبر شركة تكرير كورية جنوبية تستبدل نفط إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول كبير، اليوم الثلاثاء، إن إس.كيه إنوفيشن، المالكة لاس.كيه إنرجي أكبر شركة تكرير في كوريا الجنوبية واس.كيه أنشيون بتروكيم لصناعة البتروكيماويات، تستبدل المكثفات الإيرانية بنفط خام من دول أخرى من بينها روسيا.

وأضاف تشوي نام-كيو الرئيس التنفيذي لإس.كيه إنشيون بتروكيم، خلال مؤتمر صحفي: "حصة المكثفات الإيرانية مرتفعة، لكن جرى استبدالها بنفط خام من روسيا وكازاخستان وننوع مصادر نفطنا".

وقال تشوي أيضا إنه من المتوقع تحسن هوامش التكرير في النصف الثاني، بدعم من الطلب على الديزل قبيل تطبيق المنظمة البحرية الدولية لقواعد تنظيمية مشددة بشأن الوقود البحري في 2020.

وقبل يومين، أعلن سفير الهند في الولايات المتحدة هارش فردان شرينغلا، أن بلاده أوقفت استيراد النفط الإيراني امتثالاً للعقوبات الأمريكية.

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وفي أعقاب بدء مرحلة الحظر النفطي الكامل على صادرات النفط الخام الإيراني، انخفضت مبيعات طهران من الذهب الأسود إلى أقل من 500 ألف برميل نفط يوميا منذ بداية شهر مايو/أيار الجاري.

وفشلت إيران منذ مطلع الشهر الجاري في تصدير أكثر من 400 ألف برميل من مكثفات الغاز وباقي المنتجات النفطية الأخرى، بينما انحصرت صادرات نفطها الخام بين 250 ألف إلى 500 ألف برميل يوميا.

وتحجم طهران منذ عدة أشهر عن كشف بيانات تتعلق بنسبة صادراتها من النفط الخام، في حين لجأت إيران إلى تصريف مخزونها الراكد عبر بورصة محلية للطاقة بهدف التحايل على العقوبات وهو ما فشلت فيه أيضا.

وتراجع إنتاج إيران النفطي في أبريل/نيسان الماضي إلى أدنى مستوى منذ مطلع الألفية الجديدة، استنادا إلى بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".