الاستقلال: أرقام التشغيل لا تعبر عن الواقع.. العثماني: لا يجب أن نكذب على المواطنين

في الوقت الذي اعتبر فيه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، خلال الجلسة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة، أمس الاثنين، أنه “لا يجب التعامل مع الأرقام بنسبية، لأنها لا تعبر دائما عن الواقع”، رد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بالتأكيد على أنه “لا يجب الكذب على المواطنين، والمواطنات”.

وقال عبد المجيد الفاسي الفهري، البرلماني الاستقلالي، خلال تعقيبه على جواب لرئيس الحكومة، “على سبيل المثال، بالنسبة إلى مؤشرات البطالة، التي تتحدث عنها الحكومة، توجد فئة عريضة فقدت الأمل، ولم تعد تبحث عن الشغل، وبالتالي لا تدخل في النسبة، التي تعتمدها الحكومة”.

وأضاف الفهري مخاطبا العثماني “أنتظر منكم الحرص على تغيير مضمون خطابكم، المبني على مؤشرات لا يلمس الشباب آثارها، وهو الذي أصبح يمتلك بوضوح المعرفة، وعناصر التحليل، بل واكتسب نوعا من المناعة ضد الأرقام”.

وتحدث البرلماني عن أزمة التشغيل،وقال إنها نتيجة “ازمة مهولة في النموذج الاقتصادي، وأن الحاجة ماسة اليوم للكثير من الصراحة، والتعبئة المجتميعة لإعادة بناء نموذج اقتصادي قوي، والمطلوب فتح نقاش عمومي واسع، لرسم معالم نموذج تنموي جديد، ينتج فرص شغل أكثر”.

ويرى عبد المجيد الفاسي الفهري أن “الأزمة مرتبطة بصفة وثيقة بأزمة المنظومة التعليمية برمتها، التي تعجز عن إنتاج مخرجات تواكب سوق الشغل الدولي، والوطني، بينما فشل التحالف الحكومي غير المنسجم، في إنتاج قانون إطار قادر على تجاوز أعطاب التعليم العمومي”.

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وفي رده على تعقيب الفريق الاستقلالي، قال العثماني: “صحيح شبابنا يستحق أكثر، لكن لا يجب أن نكذب على المواطنين والمواطنات، هناك تحسن، ويجب أن نقربه، من يشتغل يحس بتحسن الوضع، والذي لم يجد عملا فهو ينتظر، ونحن على العهد”.

ويرى العثماني أن “الإصلاح، الذي تقوم به الحكومة في المنظومة التعليمية يهدف إلى تكييف الإصلاح مع سوق الشغل، وتمكين الخريجين من الحصول على الشغل بسهولة”.

وشدد العثماني على أن الحكومة لها ثلاث أولويات، وهي التعليم، والصحة، والتشغيل، “على أساس أن التشغيل هو المدخل الأساس للتنمية البشرية، ولمحاربة الفقر، والمدخل لتوفير العيش الكريم”.

وفي المقابل، قالت النائبة البرلمانية عن الفريق الاستقلالي، إيمان بن ربيعة مخاطبة العثماني إن “منسوب الثقة في حكومتكم الأضعف في تاريخ الحكومات المغربية، بسبب تكريسكم منطق تقديم الوعود الحالمة دون القدرة على التطبيق”.

ورد العثماني على البرلمانية الاستقلالية، وقال: “منسوب الثقة في هذه الحكومة عال”، وأضاف، بالنسبة إلى الحكومة السابقة، منسوب الثقة عال بدليل تصويت المواطنين في انتخابات 2016، وبالنسبة إلى الحكومة، نحن نقدم لكم الحصيلة، وسيأتي الوقت للحكم عليها”.