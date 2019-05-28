شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تقوم بإغلاق أكبر مركز تجاري لمبلابس العيد في صنعاء والان مع التفاصيل
قالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي اعتدت على سيتي ماكس أكبر مراكز صنعاء وقامت باغلاقه بعد أن رفضت ادارة المركز دفع اتاوات.
وهذه هي المرة الثالثة التي يقوم فيها مليشيا الحوثي باغلاق مركز سيتي ماكس.
وفي 2017، قالوا: ليس لديه موقف للسيارات، وفي 2018 قالت المليشيا، أن مالكه إمتنع عن تقديم إقرار ضريبة المبييعات للأعوام من 2014 إلى 2017، وكذلك من يناير حتى نهاية إبريل 2018.
وقال ناشطون أن هذه المرة أغلقوه بحجة النقود الجديدة، مجرد حجج لنهب أمواله.
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