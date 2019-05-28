شكرا لقرائتكم خبر عن قتيلان و17 جريحا بينهم أطفال في عملية طعن باليابان والان مع التفاصيل

أعلنت هيئة الإطفاء اليابانية، الثلاثاء، مقتل طفلة ورجل على الأرجح وإصابة 17 شخصا آخرين، أغلبهم أطفال في عملية طعن بسكين بمدينة كاوازاكي، الضاحية الجنوبية للعاصمة اليابانية طوكيو.

وكان كييشي هاياكاوا المتحدث باسم فرق الإطفاء في كاوازاكي قد قال في وقت سابق إن: "عدد الجرحى هو الآن 19، بينهم اثنان جروحهما بالغة ومؤشراتها الحيوية معدومة".

بدوره، أوضح داي ناجاسي متحدث آخر: "إن رجلا طعنهم بسكين"، مضيفا "لقد تلقّينا نداء استغاثة في الساعة 07,44 صباحا يفيد بأن أربعة تلاميذ في المرحلة الابتدائية تم طعنهم بسكين".

من جانبها، قالت الشرطة إنها اعتقلت مشتبها به، من دون مزيد من التفاصيل، فيما أوردت وسائل إعلام رسمية أن المهاجم طعن نفسه ما أدى لإصابته بجروح خطرة.

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وأضافت أنه تم العثور على سكينين في موقع الهجوم، لكن هذه المعلومة لم يؤكدها مصدر رسمي.

قُبض على رجل في وسط اليابان العام الماضي بعد أن طعن شخصاً واحداً حتى الموت وجرح شخصين آخرين على متن قطار فائق السرعة، في هجوم أدّى إلى اتّخاذ تدابير أمنية جديدة على خدمة السكك الحديدية الشهيرة.

ويتواكب الحادث مع زيارة قائمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث وصل، السبت الماضي، إلى طوكيو، بصحبة زوجته ميلانيا، ولمدة 4 أيام.

كما جاء الحادث بعد ساعات من لقاء الرئيس الأمريكي كأول رئيس أجنبي، بإمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو، الذي اعتلى العرش في أوائل مايو/أيار الجاري، بعد تنازل والده أكيهيتو عنه.