مصرع 3 قانصين حوثيين في عملية نوعية بالحديدة

أفادت مصادر عن مصرع ثلاثة قناصة من الحوثيين الحوثيين في عملية عسكرية نوعية بمحافظة الحديدة.

وقالت وزارة الدفاع إنه تم استهداف القناصة الحوثيين في مواقع تمركزهم بأعلى أسطح مبانٍ سكنية محيطة بدوار "الحلقة" في شارع الخمسين، شرقي مدينة الحديدة.

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ووفقا للمصدر، فقد جاءت العملية بعد تمكن وحدات استطلاع الجيش الوطني من تحديد مواقع تمركز قناصة المليشيا.

وزرعت مليشيا الحوثي الانقلابية عشرات القناصة في مناطق التماس شرقي مدينة الحديدة بهدف استهداف مواقع القوات المشتركة والمناطق السكنية، في خروقات واضحة لاتفاق ستوكهولم.

وحسب إحصائيات حكومية، فقد قتل أكثر من 150 مدنيا في خروقات لمليشيا الحوثي منذ توقيع اتفاق ستوكهولم في 18 ديسمبر الماضي.