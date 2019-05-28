وأصيب في الحادث 18 شخصا، بينهم 16 تلميذة، من تلميذات الصف الأول في المدرسة الخاصة Caritas.
ولاحقا توفيت في المستشفى إحدى التلميذات، وكذلك والد تلميذة أخرى، حيث يقول الأطباء إن حالة 5 من المصابين خطيرة، وهنّ 4 تلميذات وامرأة بالغة.
وأشارت الشرطة إلى أن "الهجوم وقع عندما كانت التلميذات في انتظار الباص لينقلهن إلى المدرسة".
ولم تفصح السلطات عن هوية المهاجم، ولا عن الأسباب التي دفعته لهذه الجريمة.
وتضم Caritas، روضة أطفال ومدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية للفتيات، وكلية.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل تلميذة وإصابة 15 بعملية طعن في اليابان والمهاجم ينتحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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