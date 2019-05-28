واضاف البعيجي "من غير المعقول ان نسلم اموال نفط محافظاتنا المنتجة للنفط الى الاقليم وهم يصدرون النفط كما يحلو لهم ولايسلمون الحكومة برميل واحد من النفط ويطالبون بموازنة من الحكومة الاتحادية"، مشددا على "ضرورة التدخل سريعا من قبل رئيس الوزراء وايقاف دفع الاموال الى ان يسلم الاقليم مابذمتة الى الحكومة الاتحادية لضمان حقوق محافظاتنا بعيدا عن اي مجاملات على حساب محافظاتنا".
أكد عضو اللجنة المالية البرلمانية عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني جمال كوجر، في وقت سابق، ان الحكومة الاتحادية لايمكنها قطع رواتب موظفي اقليم كردستان بحسب ما جاء في الموازنة الاتحادية لسنة 2019.
واكد وزير النفط ثامر الغضبان، في الـ25 من نيسان 2019، ان حكومة اقليم كردستان لم تسلم لغاية الان ما اقر في موازنة عام 2019
كانت هذه تفاصيل خبر نائب عن دولة القانون: يجب ايقاف دفع الاموال لكردستان لحين تسليم ما بذمتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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