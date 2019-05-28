نائب عن دولة القانون: يجب ايقاف دفع الاموال لكردستان لحين تسليم ما بذمتهم

وقال البعيجي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "اي مستحقات مالية تدفع الى الاقليم بدون تسليم النفط يعتبر سرقة لاموال محافظاتنا"، مبينا "باعتبارنا ممثلين عن ابناء الشعب العراقي نطالب رئيس الوزراء بان يوقف دفع الاموال الى الاقليم الى ان يسلموا مابذمتهم الى الحكومة الاتحادية وحسب الاتفاق النفطي في موازنة العام الحالي".واضاف البعيجي "من غير المعقول ان نسلم اموال نفط محافظاتنا المنتجة للنفط الى الاقليم وهم يصدرون النفط كما يحلو لهم ولايسلمون الحكومة برميل واحد من النفط ويطالبون بموازنة من الحكومة الاتحادية"، مشددا على "ضرورة التدخل سريعا من قبل رئيس الوزراء وايقاف دفع الاموال الى ان يسلم الاقليم مابذمتة الى الحكومة الاتحادية لضمان حقوق محافظاتنا بعيدا عن اي مجاملات على حساب محافظاتنا".

أكد عضو اللجنة المالية البرلمانية عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني جمال كوجر، في وقت سابق، ان الحكومة الاتحادية لايمكنها قطع رواتب موظفي اقليم كردستان بحسب ما جاء في الموازنة الاتحادية لسنة 2019.



واكد وزير النفط ثامر الغضبان، في الـ25 من نيسان 2019، ان حكومة اقليم كردستان لم تسلم لغاية الان ما اقر في موازنة عام 2019