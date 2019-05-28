وسائل إعلام يابانية رسمية: قتيلان و17 مصابًا فى عملية الطعن

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أفادت وسائل إعلام يابانية رسمية بأن طفلة ورجلا قتلا وأصيب 17 شخصا بجروح، غالبيتهم أطفال، فى عملية طعن بسكين بمدينة كاوازاكي، الضاحية الجنوبية للعاصمة اليابانية طوكيو.

ونقل راديو (سوا) الأمريكي عن وسائل الإعلام وشبكة التلفزيون العمومية "أن أتش كي" إن عملية الطعن التي وقعت في كاوازاكي، أسفرت عن قتيلين هما طفلة ومنفذ الهجوم.

وأظهرت لقطات بثتها قنوات التلفزيون المحلية عددا من سيارات الشرطة والإسعاف والإطفاء في مكان الهجوم، في حين نصبت الطواقم الطبية خيمًا في المكان لمعالجة المصابين.

وبحسب أحد شهود العيان فإن المهاجم طعن...