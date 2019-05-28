عبدالله:التحقيق بوضع صناديق نقابة الاطباء أظهر تجاوزات تطرح العديد من التساؤلات

رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "التحقيق والتدقيق المالي ل​وزارة الصحة العامة​ بوضع صناديق ​نقابة الاطباء​ في ​بيروت​ والذي وعد به مشكورا وزير الصحة ​جميل جبق​ أظهر تجاوزات ومغالطات تطرح العديد من التساؤلات عن كيفية إدارة ومصير أكثر من مائة مليون ​دولار​ هي أموال الأطباء".

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