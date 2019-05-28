وزير الثقافة: "لبنان سيرجع ويتعمّر"

أكد ​وزير الثقافة​ ​محمد داوود​ خلال رعايته مهرجان "الانطونية تغنّي الكبار" ضمن سلسلة " وحدن بيبقو" الذي أقامته ​المدرسة الانطونية​ الدولية في ​عجلتون​ أن "​لبنان​ سيرجع ويتعمّر "، مشيراً إلى "أنني أشكركم على جرعة الامل التي أعطيتمونا اياها في هذه الليلة اللبنانية الاصيلة "، مضيفاً " هذا هو وجه لبنان الذي نحاول تظهيره دائماً لكل ​العالم​ ، وإن العمل الذي قدّمتموه جعلنا نشعر مجدداً بأصالتنا وتراثنا ولنقول للعالم كم أن لبنان هو مكان للفرح للحياة رغم كل شيء".

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