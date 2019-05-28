حماس: القصف الإسرائيلي للبنان وسوريا هو إستمرار لعدوان الاحتلال المستمر

استنكرت حركة "حماس" القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدفعية سورية في القنيطرة بالقرب من الجولان السوري المحتل.
واعتبر الناطق باسم الحركة حازم قاسم: "إن القصف الإسرائيلي للأراضي السورية واللبنانية، هو إستمرار لعدوان الاحتلال المستمر على الأمة العربية على مستوى الأرض والإنسان، وهو امتداد للعدوان الذي لا يتوقف على فلسطين شعباً وأرضاً ومقدسات".
وأضاف قاسم "هذا العدوان يجدد التأكيد على أن الاحتلال هو العدو المركزي للأمة العربية وللمنطقة، وهو يعمل على استغلال الخلافات الداخلية للأمة لمواصلة عدوانه ولتمرير مشاريع تصفية القضية الفلسطينية".
وتابع "أمام هذا السلوك الإسرائيلي، سيبقى مطلوباً من الأمة بكل مكوناتها إنهاء خلافاتها الداخلية، وتوحيد صفوفها، لبناء استراتيجية تواجه الصلف الصهيوني المدعوم من الإدارة الأميركية".
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