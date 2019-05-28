حماس: القصف الإسرائيلي للبنان وسوريا هو إستمرار لعدوان الاحتلال المستمر

استنكرت حركة "حماس" القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدفعية سورية في ​القنيطرة​ بالقرب من ​الجولان​ السوري المحتل.

واعتبر الناطق باسم الحركة حازم قاسم: "إن القصف الإسرائيلي للأراضي السورية واللبنانية، هو إستمرار لعدوان الاحتلال المستمر على الأمة العربية على مستوى الأرض والإنسان، وهو امتداد للعدوان الذي لا يتوقف على ​فلسطين​ شعباً وأرضاً ومقدسات".

وأضاف قاسم "هذا العدوان يجدد التأكيد على أن الاحتلال هو العدو المركزي للأمة العربية وللمنطقة، وهو يعمل على استغلال الخلافات الداخلية للأمة لمواصلة عدوانه ولتمرير مشاريع تصفية ​القضية الفلسطينية​".

وتابع "أمام هذا السلوك الإسرائيلي، سيبقى مطلوباً من الأمة بكل مكوناتها إنهاء خلافاتها الداخلية، وتوحيد صفوفها، لبناء استراتيجية تواجه الصلف الصهيوني المدعوم من ​الإدارة الأميركية​".