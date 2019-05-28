ماريو عون: مجلس النواب سيناقش بنود الموازنة ولكن لا نتوقع اي تعديلات جوهرية عليها

رأى عضو تكتل لبنان القوي النائب ​ماريو عون​، "ان ​مجلس النواب​ سيقوم بدوره الرقابي بعد احالة مشروع ​الموازنة​ اليه لمناقشته"، مشيرا الى ان "هناك حد الادنى من الرقابة التي يجب على مجلس النواب ممارستها حتى لو كانت معظم القوى ممثلة في ​الحكومة​".

وشدّد النائب عون في حديث اذاعي، على ان "ستتم مناقشة جميع بنود الموازنة ولكن بالطبع سيتم الموافقة عليها وهي اقرت بعد مشاورات واجتماعات طويلة، ولكن لا نتوقع اي تعديلات جوهرية عليها، فقافلة الموازنة اخذت طريقها الى الاقرار ولا نحتمل اي تأخير بعد اليوم، او أي عرقلة لاقرارها"، وشدّد على ان "الحياة السياسية ستكون مبنية للمرة الاولى على اساس موزانة مدروسة، وهي اساسية للحياة الاقتصادية"، ولفت الى ان "مطلب اقفال المعابر غير الشرعية ضروري والحكومة تأخذه بجدية لانه اساسي بتأمين مداخيل اضافية عبر اقفالها،" نافياً ما يحكى عن ان "مطلب اقفال المعابر الذي يصر ​التيار الوطني الحر​ على تحقيقه، موجّه ضد رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، بل الهدف منه مرتبط بالمستقبل الاقتصادي للبنان".