دعا النائب عماد الحوت "الى عدم التهويل على المستأجرين في ما خص تطبيق قانون الايجارات الجديد،" مشيرا الى "ان في العام 1993 تحررت الايجارات ولم يحدث اي تهجير لسكان بيروت، كما يهول علينا البعض اليوم، والتي يعيش فيها الفقراء كما الاغنياء، ولم تتحول الى مدينة للاغنياء".
وأكّد الحوت في حديث اذاعي، ان "هناك ازمة اليوم في قطاع السكن، بعد انخفاض اسعار الاراضي والشقق السكنية، ما سيؤدي الى انخفاض الايجارات حكماً "، كاشفاً "أن هناك بند في الموازنة خصص 30 مليار ليرة للمساعدة في صندوق الايجارات وسيبدأ بموجبه تطبيق القانون الجديد للايجارات بعد اقرار الموازنة"، لافتا الى ان "تمت دراسة الارقام وعدد المستأجرين في لبنان معروف،" واوضح ان "ليس هناك اليوم طعناً في قانون الايجارات، بل اقتراح تعديل للقانون"، مطمئنا الى ان "المستأجر محمي اليوم اذا كان غير قادر على الدفع، فتصبح الدولة دائنة للمالك ويبقى المستأجر في مأجوره".
كانت هذه تفاصيل خبر النائب الحوت: المستأجر يبقى محميا وفق القانون الجديد اذا لم يقدر على دفع الايجار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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