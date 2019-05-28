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توقيف شخص بتهمة السرقة وآخر لاطلاقه النار في الهرمل

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أوقفت قوة من مديرية ​مخابرات الجيش اللبناني​ في الهرمل المواطن ح.ب، بعد عملية رصد وتعقب، واعترف بقيامه بسرقة بطاريات محطة ارسال هاتف قبل حوالى الشهر في منطقة السوح في ​جرود الهرمل​ وبيعها لاحد الاشخاص في ​بلدة القصر​ الحدودية.

من جهة ثانية، اوقفت عناصر المديرية المدعو ي.م الذي اعترف ب​إطلاق النار​ باتجاه صيدلية في الهرمل قبل حوالي الشهرين في حي المعالي.

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