توقيف شخص بتهمة السرقة وآخر لاطلاقه النار في الهرمل

أوقفت قوة من مديرية ​مخابرات الجيش اللبناني​ في الهرمل المواطن ح.ب، بعد عملية رصد وتعقب، واعترف بقيامه بسرقة بطاريات محطة ارسال هاتف قبل حوالى الشهر في منطقة السوح في ​جرود الهرمل​ وبيعها لاحد الاشخاص في ​بلدة القصر​ الحدودية.

من جهة ثانية، اوقفت عناصر المديرية المدعو ي.م الذي اعترف ب​إطلاق النار​ باتجاه صيدلية في الهرمل قبل حوالي الشهرين في حي المعالي.