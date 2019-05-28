توقيف شخص بتهمة السرقة وآخر لاطلاقه النار في الهرمل

أوقفت قوة من مديرية مخابرات الجيش اللبناني في الهرمل المواطن ح.ب، بعد عملية رصد وتعقب، واعترف بقيامه بسرقة بطاريات محطة ارسال هاتف قبل حوالى الشهر في منطقة السوح في جرود الهرمل وبيعها لاحد الاشخاص في بلدة القصر الحدودية.
من جهة ثانية، اوقفت عناصر المديرية المدعو ي.م الذي اعترف بإطلاق النار باتجاه صيدلية في الهرمل قبل حوالي الشهرين في حي المعالي.
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