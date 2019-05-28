طقس ربيعي معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم غد

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن طقسا ربيعيا معتدلا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم غد الأربعاء حيث يتأثر بكتل هوائية حارة نسبياً . وتوقعت ان يكون طقس اليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع ارتفاع محدود ب​درجات الحرارة​ وضباب محلي على المرتفعات. كما توقعت ان يكون طقس الغد قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال (فوق معدلاتها الموسمية). أما الخميس فيكون قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة على الساحل والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية و انخفاض في نسبة الرطوبة.

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