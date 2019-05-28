وول ستريت جورنال: الصين مكرهة توقفت عن شراء النفط من إيران

أفادت صحيفة "​وول ستريت جورنال​" الاميركية بأن "​الصين​ توقفت عن شراء ​النفط​ من ​إيران​ مع سريان ​العقوبات الأميركية​، ما يعد ضربة قاصمة للاقتصاد الإيراني كون الصين أكبر مستورد لخام إيران"، مشيرةً إلى انه "بعد أن أعلنت ​واشنطن​ قرارها عدم تمديد الاستثناءات الممنوحة لبعض الدول لاستمرارها في شراء النفط من إيران، توقفت الصين إلى جانب دول أخرى مثل ​الهند​ و​تركيا​ و​كوريا الجنوبية​ و​اليابان​ بشكل تام عن الشراء المباشر للنفط الإيراني".

وأشارت إلى أنه "تمت في أواسط أيار الجاري، تعبئة ناقلة صينية في مصب النفط في جزيرة خرج الإيرانية"، لافتةً إلى أنه "يوجد لدى الصين العدد الكافي من المشاكل مع الجانب الأميركي، ولذلك تراها لا ترغب في منح واشنطن ذريعة جديدة لتعقيد العلاقات الثنائية بشكل أكثر".