وزير الدفاع التركي: فريق فني روسي سيزور تركيا قريبا لنصب "إس-400"

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن "فريق خبراء روس سيزور تركيا قريبا لنصب منظومات الصواريخ من طراز "إس-400"، التي اشترتها أنقرة من موسكو"، مشيراً إلى "اننا نشتري عددا من المنظومات لضمان حياة 82 مليون شخص ومن بين منظومات الدفاع الجوي اخترنا إس-400".
ولفت إلى أن "هذه الصفقة مبرمة وناجزة، ورئيسنا أكد ذلك مرارا، وسيحضر من روسيا فريق فني لنصب هذه المنظومات"، مشيراً إلى "انها قد لا تمنح لتركيا في يونيو، مثلما قيل سابقا، لكنها ستصل في الأشهر المقبلة والعملية بدأت".
ونفى أكار "صحة التقارير التي تحدثت عن إمهال الولايات المتحدة تركيا، حتى الأسبوع الأول من حزيران، للتخلي عن صفقة "إس400"، وإلا فستعرض نفسها لعقوبات أميركية".
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