مستشار روحاني: ترامب غير قادر على توجيه رسالة واضحة الى ايران

وصف مستشار الرئيس الايراني حسام الدين آشنا، تصريحات المسؤولين الاميركيين بالمتناقضة، معتبرا انه "حتى الرئيس الاميركي دونالد ترامب غير قادر على توجيه رسالة واضحة الى ايران، موضحاً أن "مشكلة اميركا في مفاوضات الاتفاق النووي هي ان الكونغرس والحكومة لم يتمكنا من توجيه رسالة واحدة حول كيفية التعامل مع ايران".
ولفت إلى أنه "بعد خروج اميركا من الاتفاق النووي اصبحت المشكلة انه لم يتم سماع صوت واحد حتى من الحكومة الاميركية ذاتها".
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