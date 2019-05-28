رايتس ووتش تدين "جرائم حرب" للجيش المصري وداعش في سيناء

دانت منظمة "​هيومن رايتس ووتش​" المدافعة عن حقوق الإنسان "تجاوزات جدية" و"جرائم حرب" ترتكبها قوات ​الجيش​ و​الشرطة المصرية​ والفرع المصري لتنظيم اداعش في ​شمال سيناء​، بحسب ​تقرير​ نشر الثلاثاء. ويحمل التقرير الذي يتكون من 134 صفحة عنوان "إذا كنتم تخافون على حياتكم اتركوا سيناء: تجاوزات قوات الجيش والشرطة المصرية والتابعين لتنظيم دلعش في شمال سيناء". ويستند التقرير الى شهادات أكثر من خمسين من سكان شمال سيناء ومن المسؤولين السابقين المحليين والدوليين.

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