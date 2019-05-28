رئيس النمسا يكلّف وزير المالية بتسيير أعمال الحكومة

أعلن الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلين عن تعيين وزير المالية المالية هارتفيغ لوغر، رئيسا لحكومة تسيير أعمال في البلاد، لحين تحديد حكومة مؤقتة، بعد حجب البرلمان الثقة عن حكومة ​سيباستيان كورتز​، مؤكدا أن وزراء ​الحكومة​ التي حجب البرلمان الثقة عنهم، سيواصلون تأدية مهماتهم لحين تحديد حكومة مؤقتة.

وشدد على أن "​الدستور​ النمساوي ينص على ضرورة عدم شغور الوزارات في البلاد، وهذا يشمل الفترة الانتقالية حتى موعد ​الانتخابات​ العامة القادمة"، موضحا أنه "أجرى محادثات مع الجهات، وخاصة قادة الأحزاب السياسية، لتحديد مستشار مؤقت يقود البلاد لحين الانتخابات المبكرة في أيلول المقبل.

وقرر برلمان النمسا في جلسة استثنائية عقدها أمس، حجب الثقة عن المستشار سيباستيان كورتز وحكومته وإجراء انتخابات مبكرة في أيلول المقبل.