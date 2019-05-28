وزير خارجية فرنسا: الصراع باليمن حرب قذرة واناشد السعودية والإمارات وقفها

اشار وزير الخارجية الفرنسي ​جان إيف لودريان​ في تصريح له، الى ان "الصراع في ​اليمن​ هو حرب قذرة واناشد ​السعودية​ و​الإمارات​ وقف هذه الحرب".

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