سفير ايران في باريس: إيران مستعدة للتوقيع على اتفاقية عدم الاعتداء مع دول الخليج

اكد السفير ال​ايران​ي في باريس ​بهرام قاسمي​ بانه لا مكان اطلاقا للسلاح النووي في العقيدة الدفاعية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

واشار قاسمي في كلمة له خلال مؤتمر "خفض التوتر في الخليج الفارسي" المنعقد في ​مجلس الشيوخ الفرنسي​، الى ان ​السلاح النووي​ لم يكن مدرجا ابدا في اي وقت من الاوقات في العقيدة الدفاعية للجمهورية الاسلامية الايرانية. واوضح ان هذه القضية فضلا عن كونها موثقة بفتوى قائد الثورة الاسلامية، فانه جرى اثباتها عبر ​الاتفاق النووي​ كذلك من خلال تنفيذ ايران لتعهداتها في اطاره والمؤكدة في التقارير الـ 14 الصادرة عن ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​.

وتابع قائلا ان "استخدام المعرفة النووية السلمية التي تم التاكيد عليها في الاتفاق النووي، يعد من الحقوق البديهية لايران وقضية واضحة وشفافة تماما".

واكد ان إيران مستعدة للتوقيع على اتفاقية عدم الاعتداء مع دول الخليج.