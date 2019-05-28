تلفزيون: مقتل شخصين وإصابة 15 تلميذة بواقعة طعن في اليابان

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters تلفزيون: مقتل تلميذة وإصابة 15 بواقعة طعن في اليابان

طوكيو (رويترز) - نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن السلطات قولها إن تلميذة ورجلا قتلا وأصيبت 15 تلميذة واحتجز رجل آخر لقي حتفه لاحقا في واقعة طعن عند محطة للحافلات خارج العاصمة اليابانية طوكيو يوم الثلاثاء.

وقالت الهيئة إن أعمار الفتيات تتراوح ما بين ستة أعوام و12 عاما وإنهن كن في انتظار حافلة مدرستهن الخاصة في مدينة كاواساكي إلى الجنوب من طوكيو.

وأضافت أن سائق حافلة مدرسة كاريتاس الابتدائية أبلغ الشرطة أنه شاهد رجلا يقترب من محطة الحافلات وبدأ يطعن الناس.

وقالت الهيئة إن التلميذة القتيلة عمرها 12 عاما وإن الرجل القتيل عمره 39 عاما. وأضافت أن امرأة أصيبت إصابة بالغة فضلا عن إصابة 15 تلميذة.

وذكرت الهيئة أن المشتبه به احتجز على الفور في موقع الحادث لكنه توفي لاحقا بعد أن طعن نفسه في الرقبة.

ولم يتضح الدافع وراء الهجوم بعد، لكن لا توجد مخاوف من تهديد أمني أوسع.

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وقع الهجوم في اليوم الأخير لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي استمرت أربعة أيام لليابان.

وقال ترامب "نيابة عن السيدة الأولى وعن نفسي، أود أن أتوقف لحظة لإرسال دعائنا وتعاطفنا لضحايا هجوم الطعن هذا الصباح في طوكيو".

وجرائم العنف نادرة نسبيا في اليابان، لكن تقع حوادث كبرى في بعض الأحيان وتصيب البلاد بالصدمة.

ففي عام 2016 اقتحم رجل يحمل سكينا منشأة للمعاقين في بلدة صغيرة بالقرب من طوكيو وقتل 19 مريضا أثناء نومهم. وفي عام 2001، قتل ثمانية أطفال طعنا على أيدي عامل سابق بمدرستهم في أوساكا.

وفي عام 2010 أصيب ما يربو على 12 شخصا في واقعة طعن استهدفت حافلة مدرسية في أحد أحياء طوكيو.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)