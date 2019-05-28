طعن 16 بينهم أطفال قرب حديقة عامة جنوب طوكيو

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters وصل رجال الإنقاذ إلى الموقع وبدأوا علاج بعض المصابين

طعن رجل 16 شخصا على الأقل، بينهم عدد من الأطفال، قرب حديقة عامة في مدينة كاواساكي جنوبي العاصمة طوكيو.

ورجح مسؤول ياباني مقتل اثنين، بينهما طفلة، في الحادث الذي وقع صباح الثلاثاء بتوقيت طوكيو.

واعتقلت الشرطة شخصا تشتبه في أنه نفذ الهجوم، حسبما قالت محطة إن إتش كيه التليفزيونية.

غير أن دوافع الهجوم لم تتضح.

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ومثل هذه الحوادث نادر في اليابان، التي تشتهر بأن بها أقل معدلات جرائم عنيفة بين الدول المتقدمة.

وقال يوجي سيكيزاوا، المتحدث باسم إدارة الإطفاء ومكافحة الحرائق في كاواساكي، إنه "لا يُظهر رجل وطفلة أي علامات على عمل الوظائف الحيوية"، وهي عبارة تُستخدم في اليابان بشكل رسمي للإشارة إلى الوفاة قبل الكشف بواسطة طبيب محترف والإعلان الرسمي عن الوفاة. © Reuters

وأشارت وسائل إعلام إلى أن الشرطة عثرت على سكينين في إطار التحقيقات، مضيفة أن المشتبه به طعن نفسه في الكتف قبل اعتقاله.

وأضاف سيكيزاوا لوكالة فرانس برس إن الشرطة تلقت مكالمة استغاثة قبل الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي للإبلاغ عن طعن عدد من التلاميذ أثناء توجههم إلى المدارس.

وبدأ الهجوم بالقرب من محطة القطارات المحلية، حسب وسائل إعلام.

وبُثت لقطات لسيارات الإسعاف ورجال الإنقاذ يسارعون إلى علاج بعض المصابين في موقع الحادث.