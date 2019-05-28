شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يتدخل لحل أزمة نقص مفتشى الصحة فى المحافظات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت قاعة مجلس النواب خلال الفترة الماضية، العديد من كلمات أعضاء البرلمان، طالبوا خلالها بحل أزمة نقص مفتشى الصحة بعدد كبير من مكاتب الصحة بمختلف المحافظات، حيث تقدم أغلبهم بعدد من الأدوات البرلمانية لإنهاء تلك الأزمة.
وكان آخر تلك التحركات، ما طالب به النائب أحمد على عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، بحل أزمة عدم وجود مفتشى للصحة بأغلبية مكاتب الصحة بمنطقة المرج الطبية.
وقال النائب، إنه يوجد 7 مكاتب صحية بالدائرة، ولا يتوافر غير ثلاثة مفتشين للصحة فقط، ويعانى الأهالى من ذلك حتى من تصاريح دفن الموتى، ويتواجد خارج المنظومة لأشخاص يمنحون التصريح للأهالى مقابل 500 جنيه، مطالباً بالتحقيق فى هذا الأمر.
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