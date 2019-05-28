يركا: 14 إصابة في حريق منزل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شب حريق في منزل مأهول بقرية يركا أسفر عن 14 إصابة، بعد منتصف الليلة الماضية.

وقامت طواقم الإطفاء والإنقاذ بتخليص مصابين عالقين داخل المنزل المكون من 3 طوابق علما أن الحريق شب في الطابق الثالث من المنزل. وعملت الطواقم على تخليص مصابين جراء استنشاق الدخان.

وأفاد المركز الطبي في الجليل، أنه "خلال الليلة الماضية، وصل إلى المركز الطبي 14 شخصا لتلقي العلاج إثر اندلاع حريق في مبنى سكني في بلدة يركا، والذي أصيبوا بحالات طفيفة إثر استنشاق الدخان، وهم 13 شخصا (19-51 عاما) وفتى (13 عاما). وتم إجراء الفحوصات الطبية لجميعهم في غرفة الطوارئ ومن ثم تم تحريرهم".

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وباشر خبير الحرائق والشرطة التحقيق في ملابسات الحريق.

يذكر أن الحوادث المنزلية ازدادت في الآونة الأخيرة، وخصوصا الحرائق في البيوت وسقط وأصيب بسببها العشرات.