القدس - بواسطة محمد عز العرب - شب حريق في منزل مأهول بقرية يركا أسفر عن 14 إصابة، بعد منتصف الليلة الماضية.
وقامت طواقم الإطفاء والإنقاذ بتخليص مصابين عالقين داخل المنزل المكون من 3 طوابق علما أن الحريق شب في الطابق الثالث من المنزل. وعملت الطواقم على تخليص مصابين جراء استنشاق الدخان.
وأفاد المركز الطبي في الجليل، أنه "خلال الليلة الماضية، وصل إلى المركز الطبي 14 شخصا لتلقي العلاج إثر اندلاع حريق في مبنى سكني في بلدة يركا، والذي أصيبوا بحالات طفيفة إثر استنشاق الدخان، وهم 13 شخصا (19-51 عاما) وفتى (13 عاما). وتم إجراء الفحوصات الطبية لجميعهم في غرفة الطوارئ ومن ثم تم تحريرهم".
وباشر خبير الحرائق والشرطة التحقيق في ملابسات الحريق.
يذكر أن الحوادث المنزلية ازدادت في الآونة الأخيرة، وخصوصا الحرائق في البيوت وسقط وأصيب بسببها العشرات.
كانت هذه تفاصيل خبر يركا: 14 إصابة في حريق منزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.