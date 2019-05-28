اعتقال 17 فلسطينيا ومصادرة مبالغ مالية بحجة تمويل العمليات بالضفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، 17 فلسطينيا بحملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، فيما تم مصادرة مبالغ مالية وضبط أسلحة ووسائل قتالية في مدينة الخليل.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن جنوده اعتقلوا 17 فلس جرحى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية وحيازة وسائل قتالية، كم تم ضبط مسدس وبندقية وكميات من الخيرة خلال حملة تفتيش في الخليل.

بالإضافة إلى ذلك، وخلال عملية تفتيش لجنود الاحتلال وقوات حرس الحدود عند مفترق مستوطنة "تبوح"، صادر الجنود والجنود أموالا تصل قيمتها إلى عشرات الآلاف الشواقل، بزعم أن هذه الأموال تستخدم للإرهاب، على حد تعبير جيش الاحتلال.

وشنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات طالت نشطاء في الكتلة الإسلامية بجامعة النجاح الوطنية في نابلس.

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وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال اعتقلت ممثل الكتلة إبراهيم شلهوب، والمتحدث باسمها أحمد درويش، وكلا من حسني العامودي، وعوني الشخشير، ومحمد حمدان، علما أن جميع المعتقلين هم من الأسرى المحررين، وممن أفرج عنهم حديثا من سجون الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالضفة.

وفي شمال الضفة الغربية، نصبت قوات الاحتلال بساعات متأخرة من الليل، حاجزا عسكريا على شارع جنين- حيفا غرب مدينة جنين.

وقال مواطنون إن قوات الاحتلال نصبت حاجزًا قرب دوار بلدة اليامون، على شارع جنين حيفا، وأعاقت حركة المواطنين، إذ أوقفت المركبات وفتشت بعضها ودققت في بطاقات المواطنين واستجوبتهم.