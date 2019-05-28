إصابة خطيرة لشاب بحادث عمل بالجنوب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب يبلغ من العمر 20 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لحادث عمل جنوب البلاد، صباح اليوم الثلاثاء.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن العامل سقط عن ارتفاع 8 أمتار خلال عمله بورشة للبناء في بلدة "كريات جات".

واستدعي طاقم طبي إلى المكان، وعمل على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جروح وصفت بأنها خطيرة في منطقة الرأس.

وجرى نقل العامل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة بالتحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد بالحادث وفقا للمقتضى.

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تجدر الإشارة إلى أن حوادث العمل تزداد بوتيرة خطيرة، من حيث ارتفاع أعداد القتلى والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء.

وبلغ عدد الذين لقوا مصارعهم في حوادث العمل بالبلاد منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم 25 عاملا، منهم 15 ضحية عملوا في ورشات بناء، وأصيب عشرات العمال بجروح خطيرة في حوادث العمل.

يذكر أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.

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