انت الان تتابع تفاصيل خبر عشية دعوة للإضراب بالسودان.. مصر تلغي رحلتين إلى الخرطوم والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 28 مايو 2019 08:50 صباحاً - أعلنت القاهرة، أمس الاثنين، إلغاء رحلتين من مطارها الرئيسي إلى الخرطوم، اليوم الثلاثاء؛ "نظراً للأحداث الجارية في السودان".

وقالت شركة مصر للطيران (حكومية)، في بيان مساء الاثنين، "نظراً للأحداث الجارية في السودان تقرر إلغاء رحلتين للشركة المقرر إقلاعهما الثلاثاء من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخرطوم الدولي، في السابعة صباحاً والرابعة عصراً بالتوقيق المحلي".

وأوضحت أنها تتابع تطورات الموقف "أولاً بأول لمعرفة أي جديد" في هذا الشأن"، وفقاً لـ"وكالة الأناضول".

ويأتي القرار بعد يومين من وصول رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، إلى مصر في أول زيارة خارجية له منذ عزل الرئيس عمر البشير؛ لبحث تطورات الأوضاع وتعزيز العلاقات الثنائية.

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كما يأتي قرار شركة مصر للطيران عشية إضراب عام دعت له "قوى الحرية والتغيير" السودانية، لتنفيذه الثلاثاء والأربعاء.

وشهدت الخرطوم ومدن أخرى، خلال الأيام القليلة الماضية، وقفات احتجاجية لعاملين بمؤسسات حكومية وشركات عامة وخاصة وبنوك وجامعات وقطاعات مهنية، طالبت المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.

ويعتصم آلاف السودانيين، منذ أبريل الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاماً في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.