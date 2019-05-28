لليوم الرابع على التوالي معارك ضارية في تعز وسط قتلى بينهم قيادات حوثية

تتواصل المعارك لليوم الرابع على التوالي، والتي أطلقتها قوات الجيش الوطني لاستكمال تطهير تعز من الميليشيات الحوثية الإرهابية، التي تحاصر المدينة منذ أربعة أعوام.

وأكد مصدر عسكري تابع لـ«اللواء 17 مشاة» في تعز، سقوط قائد ميداني للميليشيات يدعى أبو رداد، في المعارك التي شهدتها الجبهة الغربية لتعز أول من أمس، عقب هجوم شنته قوات الجيش الوطني وحققت فيه تقدماً.

وقال المصدر وفقا ل«الشرق الأوسط»، إن «أبو رداد قتل مع 8 من عناصر الميليشيات الحوثية، إثر قصف مدفعي شنته قوات الجيش، واستهدفت سيارتهم التي كانت تقلهم من منطقة غراب، غرباً، بمحاذاة شارع الخمسين».

Advertisements

وأضاف أن مدفعية الجيش استهدفت أيضاً سيارة خاصة بفريق التوجيه المعنوي، وطقم إمداد للميليشيات، في شارع الخمسين.

وتزامن ذلك مع ازدياد حدة المعارك في جبهات الضالع بجنوب اليمن والبيضاء بوسط البلاد.

وأكد مصدر عسكري أن «قوات الجيش الوطني تمكنت مساء الأحد من السيطرة على عدد من المواقع في مديرية قعطبة، شمال الضالع، أبرزها منطقة شخب، غرباً».

وأوضح إن «التقدم جاء بعد ساعات من معارك عنيفة، وشن الجيش هجوماً على مواقع الانقلابيين، ما أدى إلى تحرير المنطقة وتأمينها، ونصب نقاط عسكرية تابعة للجيش الوطني».