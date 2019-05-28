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إطلاق نار في مدرسة بالكويت ولا إصابات

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قالت السلطات الكويتية إن إطلاق نار وقع في مدرسة أجنبية بمنطقة حولي الواقعة جنوب العاصمة الكويت أمس الإثنين، أثناء حفل تخرج دون وقوع أي إصابات.

وأفاد مصدر، بأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً يفيد بسماع إطلاق نار في منطقة حولي، توجه على إثره مسؤولو الأمن إلى موقع البلاغ، وتبين أن إطلاق النار كان في إحدى المدارس الأجنبية بالمنطقة أثناء حفل تخرج لطلبتها.

وبالسؤال عن مصدر إطلاق الرصاص قالت مديرة المدرسة، إن 12 شخصاً من غير المدعوين إلى الحفل اقتحموا المكان وأطلقوا النار.

وتهجم مقتحمو الحفل على مسؤولي الأمن لدى سؤالهم عن إثبات هوياتهم، ما أدى إلى إطلاق أحد رجال الأمن للرصاص لفض الاشتباك، وفر على إثر ذلك مقتحمو الحفل.

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